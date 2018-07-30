20 июля на погоду в Петербурге еще будет влиять тыловая часть уходящего циклона

Температура воздуха в Петербурге 20 июля +21…+23 градуса.

В середине недели на метеорологические условия в Петербурге еще будет влиять тыловая часть уходящего циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в центре и на востоке области, пройдут кратковременные дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 20 июля +21…+23, по Ленобласти +18…+23 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг без дождей и +25 градусов.

Фото: Piter.tv