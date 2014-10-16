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В Ленобласти 20 июля будет дождливо и до +23 градусов
Сегодня, 16:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 20 июля будет дождливо и до +23 градусов

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Ночью 20 июля в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем в центральных и восточных районах также ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

В середине недели в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 20 июля в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем в центральных и восточных районах также ожидается небольшой, местами умеренный дождь. В первой половине ночи и вечером в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, северный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами, преимущественно в прибрежных районах порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью +9...+14, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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