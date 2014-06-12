Погоду в Петербурге 20 августа сформирует надвигающийся с севера скандинавский антициклон

Температура воздуха +21…+23 градуса.

Сегодня погоду в Северной столице сформирует надвигающийся с севера скандинавский антициклон. Облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, но, несмотря на обилие солнца, заметно теплее не станет.

Температура воздуха 20 августа в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В среду ожидается без осадков и +23…+25 градусов.

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Фото: Piter.tv