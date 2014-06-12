  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Погоду в Петербурге 20 августа сформирует надвигающийся с севера скандинавский антициклон
Сегодня, 9:03
118
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Погоду в Петербурге 20 августа сформирует надвигающийся с севера скандинавский антициклон

0 0

Температура воздуха +21…+23 градуса.

Сегодня погоду в Северной столице сформирует надвигающийся с севера скандинавский антициклон. Облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, но, несмотря на обилие солнца, заметно теплее не станет.

Температура воздуха 20 августа в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В среду ожидается без осадков и +23…+25 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: август, антициклон, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии