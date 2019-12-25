В Ленобласти 20 августа ожидается переменная облачность

Днём +19...+24 градуса.

В Ленинградской области во вторник, 20 августа, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе местами пройдёт кратковременный дождь, днём без осадков. Ночью в отдельных районах – туман. Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, местами до +15, днём +19...+24 градуса. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Leonardo); МЧС