В День знаний Петербург окажется под влиянием холодного фронта

Температура воздуха 1 сентября в Петербурге +21…+23 градуса.

В День знаний метеорологические условия в Петербурге сформирует холодный атмосферный фронт. Он пересечёт регион с запада на восток, вызывая на своём пути уплотнение облаков, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 1 сентября в Петербурге +21…+23 градуса, по Ленобласти +19…+24 градуса, на востоке до +27. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В субботу в начале дня пройдут кратковременные дожди, и +20…+22 градуса.

Фото: Piter.tv