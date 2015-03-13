В Ленобласти 1 сентября ожидается до +25 градусов

В большинстве районов региона 1 сентября пройдут кратковременные дожди.

В Ленинградской области в первый осенний день 2023 года ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов региона 1 сентября пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью юго-восточный, южный 5-10 м/с, при грозе порывы 15 м/с, днём южный, юго-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +14...+19 градусов, днём +20...+25, на востоке до +28 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

Фото: МЧС; Piter.tv