Петербуржцам придется взять на прогулку зонты 1 мая

Столбики термометров покажут +11 градусов.

День весны и труда в Петербурге будет прохладным и дождливым. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем-телеграм канале.

Атмосферный фронт лишь заденет Северную столицу, в связи с чем осадки будут кратковременными и небольшими. Некоторые районы города тучи и вовсе обойдут стороной.

Воздух прогреется до 11 градусов, что ниже нормы. Подует ветер западных направлений со скоростью 9 м/с. Атмосферное давление продолжит падать, но останется выше нормы.

Ранее на Piter.tv: май начнется в Ленобласти с небольших дождей и мокрого снега.

Фото: Pexels