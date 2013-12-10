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Петербуржцам придется взять на прогулку зонты 1 мая
Сегодня, 9:29
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Петербуржцам придется взять на прогулку зонты 1 мая

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Столбики термометров покажут +11 градусов.

День весны и труда в Петербурге будет прохладным и дождливым. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем-телеграм канале.

Атмосферный фронт лишь заденет Северную столицу, в связи с чем осадки будут кратковременными и небольшими. Некоторые районы города тучи и вовсе обойдут стороной. 

Воздух прогреется до 11 градусов, что ниже нормы. Подует ветер западных направлений со скоростью 9 м/с. Атмосферное давление продолжит падать, но останется выше нормы.

Ранее на Piter.tv: май начнется в Ленобласти с небольших дождей и мокрого снега.

Фото: Pexels

Теги: климат, леус, погода, природа, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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