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Май начнется в Ленобласти с небольших дождей и мокрого снега
Сегодня, 14:57
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Май начнется в Ленобласти с небольших дождей и мокрого снега

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В северных районах дороги покроются льдом.

В воскресенье, 1 мая, в Ленобласти обещают влажную и прохладную погоду. Временами из-за облаков будет выглядывать солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем в большинстве районов пройдет кратковременный дождь. Ночью выпадет небольшой мокрый снег. Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 6-11 м/с. В темное время суток столбики термометров покажут -2...+3 градуса, днем потеплеет до +7...+12 градусов. В северных районах дороги покроются льдом. 

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Фото: Pexels

Теги: 1 мая, климат, мокрый снег, погода ленобласть, природа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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