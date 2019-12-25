  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 1 июня температура будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы
Сегодня, 7:55
94
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 1 июня температура будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы

0 0

Температура воздуха 1 июня в Петербурге +12…+14 градусов.

В первый день июня синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться холодным атмосферным фронтом, который пересечёт регион с северо-запада на юго-восток. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, поступающий к берегам Невы холодный воздух ограничит дневной прогрев.

Температура воздуха 1 июня в Петербурге +12…+14 градусов, по Ленобласти +11…+16 градусов. Это на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с

В пятницу местами пройдут кратковременные дожди и вновь "апрель".

Фото: Piter.tv 

Теги: июнь, лето, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии