В Ленобласти 1 июня пройдут кратковременные дожди

Днем +11...+16 градусов.

В первый календарный день лета в Ленинградской области будет прохладная, облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 1 июня пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный, западный 5-10 м/с, днем западный, северо-западный 7-12 м/с, местами в прибрежных районах порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +11...+16 градусов. Атмосферное давление будет ночью меняться мало, днем слабо повышаться.

Фото: unsplash (Ed Leszczynskl); МЧС