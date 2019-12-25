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В Петербурге в первый день зимы не будет существенных осадков
Сегодня, 8:00
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В Петербурге в первый день зимы не будет существенных осадков

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Температура воздуха 1 декабря в Санкт-Петербурге -3…-5 градусов.

На погоду в Петербурге в первый календарный день зимы будет оказывать влияние северо-западная периферия антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 1 декабря в Санкт-Петербурге -3…-5 градусов, по Ленобласти -2…-7 градусов, на востоке до -8…-13 градусов. Ветер южный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 779 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

В пятницу ожидается без осадков и заметно похолодает.

Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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