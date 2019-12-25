В Ленобласти в начале календарной зимы будет морозно и снежно

На западе региона 1 декабря местами пройдёт небольшой снег.

В первый календарный день зимы в Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На западе региона 1 декабря местами пройдёт небольшой снег, на востоке без существенных осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха на западе ночью -5...-10, днём -3...-8 градусов, на востоке ночью -10...-15, днём -8...-13 градусов.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

Фото: Piter.tv; МЧС