В Петербурге 19 сентября температура на 5 градусов превысит климатические нормы

В четверг территория Северной столицы окажется под влиянием гребня скандинавского антициклона. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную и сухую погоду, с дневной температурой, которая на 4-5 градусов превышает климатические нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".
Температура воздуха 19 сентября в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленинградской области +18…+23 градуса. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
В пятницу ожидается без осадков и +18…+20 градусов.
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Фото: Piter.tv
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