В Ленобласти 19 сентября ожидается до +22 градусов

Ночью и утром местами туман.

В Ленинградской области в четверг, 19 сентября, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе в этот день ожидается без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, местами до +14, днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС