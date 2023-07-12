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В Ленобласти 19 сентября ожидается до +22 градусов
Вчера, 14:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 19 сентября ожидается до +22 градусов

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Ночью и утром местами туман.

В Ленинградской области в четверг, 19 сентября, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе в этот день ожидается без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, местами до +14, днем +17...+22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС

Теги: осень, погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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