19 мая в Петербурге солнечные лучи начнут постепенно прогревать холодные воздушные массы.

Температура воздуха 19 мая в Петербурге +15…+17 градусов.

В пятницу синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует восточная периферия антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается переменная облачность, обойдётся без дождей и солнечные лучи начнут постепенно прогревать пришедшие в регион холодные воздушные массы.

Температура воздуха 19 мая в Петербурге +15…+17 градусов, по Ленобласти +13…+18 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу ожидается около +20 градусов, в воскресенье +22 градуса и без дождей.

Ранее синоптик Колесов предупредил о заморозках на выходных ночью в Ленобласти.

Фото: Piter.tv