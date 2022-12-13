19 мая в Петербурге солнечные лучи начнут постепенно прогревать холодные воздушные массы.

В пятницу синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует восточная периферия антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
Ожидается переменная облачность, обойдётся без дождей и солнечные лучи начнут постепенно прогревать пришедшие в регион холодные воздушные массы.
Температура воздуха 19 мая в Петербурге +15…+17 градусов, по Ленобласти +13…+18 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.
В субботу ожидается около +20 градусов, в воскресенье +22 градуса и без дождей.
Ранее синоптик Колесов предупредил о заморозках на выходных ночью в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
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