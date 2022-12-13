Синоптик предупредил о заморозках на выходных ночью в Ленобласти

В предстоящие три ночи температура воздуха понизится в большинстве районов региона до 0…+5 градусов, местами до -1 градуса.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов объявил штормовое предупреждение о заморозках на территории Ленинградской области.

Похолодание, продолжающееся сегодня, установление антициклона над Ленинградской областью, да ясное небо со слабым ветром, в первую очередь, скажутся на ночных температурах по всей территории. Александр Колесов

В предстоящие три ночи температура воздуха понизится в большинстве районов региона до 0…+5 градусов, и только у крупных водоемов будет до +6…+8.

Ночью 20 мая местами, преимущественно на востоке Ленинградской области, ожидаются заморозки до -1 градуса. Однако, с дальнейшим потеплением повысится и ночная температура воздуха по всему региону и заморозков уже не будет.

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