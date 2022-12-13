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Циклонический вихрь принесет в Петербург 18 января дождь и мокрый снег
Сегодня, 8:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Циклонический вихрь принесет в Петербург 18 января дождь и мокрый снег

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Температура воздуха +1…+3 градуса.

18 января синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием приближающегося с запада циклонического вихря. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Небо закроет плотными облаками, и пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха +1…+3 градуса, по Ленобласти −1…+4 градуса. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг временами ожидаются осадки, преимущественно дожди и +2…+4 градуса в течение суток.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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