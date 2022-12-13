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В Ленобласти 18 января пройдёт мокрый снег
Сегодня, 13:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 18 января пройдёт мокрый снег

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Местами возможен слабый гололёд.

В Ленинградской области в среду, 18 января, ожидается облачная погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе пройдёт снег, мокрый снег, местами небольшой, днём небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами возможен слабый гололёд. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха в течение суток -3...+2 градуса. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем слабо повышаться.

Фото: pxhere.com; МЧС

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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