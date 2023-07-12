В Петербурге начинается похолодание

Температура воздуха 18 сентября в Петербурге +19…+21 градус.

В среду территорию Северной столицы будет пересекать холодный фронтальный раздел. Ожидается натекание облачности, усиление ветра и понижение температуры, при этом вероятность дождей по-прежнему будет невелика. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 18 сентября в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +18…+23 градуса. Ветер западный 4-9 м/с.

В четверг ожидается без осадков и +19…+21 градус.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv