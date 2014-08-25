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Петербург 18 октября будет ощущать влияние атмосферного фронта
Сегодня, 7:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 18 октября будет ощущать влияние атмосферного фронта

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Температура воздуха в Петербурге +8…+10 градусов.

Петербург во вторник, 18 октября, будет ощущать влияние атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается облачная погода и пройдут дожди.  Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +8…+10 градусов, по Ленобласти +6…+11 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду местами пройдут кратковременные дожди и ожидается дальнейшее понижение температуры.

Фото: Piter.tv

Теги: октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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