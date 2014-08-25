Петербург 18 октября будет ощущать влияние атмосферного фронта

Температура воздуха в Петербурге +8…+10 градусов.

Петербург во вторник, 18 октября, будет ощущать влияние атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается облачная погода и пройдут дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +8…+10 градусов, по Ленобласти +6…+11 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду местами пройдут кратковременные дожди и ожидается дальнейшее понижение температуры.

Фото: Piter.tv