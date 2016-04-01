В Ленобласти 18 октября в большинстве районов пройдут дожди

Днем +5...+10 градусов.

Во вторник в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 18 октября местами пройдут небольшие дожди, утром и днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, ночью в прибрежных районах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, местами до 0, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление утром и днем будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv