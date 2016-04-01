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В Ленобласти 18 октября в большинстве районов пройдут дожди
Сегодня, 15:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 18 октября в большинстве районов пройдут дожди

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Днем +5...+10 градусов. 

Во вторник в  Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 18 октября местами пройдут небольшие дожди, утром и днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, ночью в прибрежных районах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, местами до 0, днем +5...+10 градусов. Атмосферное давление утром и днем будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: дождь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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