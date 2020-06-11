В Петербурге днем 18 ноября ожидается до -3 градусов

Днем температурные показатели останутся в зоне отрицательных значений.

Перед выходными синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует южная периферия скандинавского антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается, а температурные показатели останутся в зоне отрицательных значений. Местами на дорогах и тротуарах гололедица. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Северной столице 18 ноября -1…-3 градуса, по Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу морозы слегка окрепнут, днем местами возможен слабый снег.

Фото: Piter.tv