В Петербурге 18 мая ожидается до +15 градусов

Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.

В четверг синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует тыловая часть циклона, а по территории Ленобласти ещё продолжит смещаться холодный атмосферный фронт. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге 18 мая ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, на территории Ленобласти, преимущественно в восточной половине, пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в городе +13…+15 градусов, по Ленобласти +12…+17 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый.

В пятницу ожидается без осадков и постепенное повышение температуры.

Фото: Piter.tv