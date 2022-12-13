В Ленобласти 18 мая ожидается до +18 градусов

Ночью и утром в большинстве районов пройдёт дождь, местами небольшой.

В Ленинградской области в четверг, 18 мая, станет немного прохладнее. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе 18 мая ожидается облачная, днём с прояснениями погода. Ночью и утром в большинстве районов пройдёт дождь, местами небольшой. Днём местами, преимущественно на востоке, кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, днём местами порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днём +13...+18 градусов. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днём повышаться.

Фото: Piter.tv; МЧС