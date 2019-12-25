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18 мая на погоду в Петербурге будет оказывать влияние восточная периферия антициклона
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

18 мая на погоду в Петербурге будет оказывать влияние восточная периферия антициклона

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Температура по-прежнему остается на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

В среду, 18 мая, на метеорологические условия в Петербурге будет оказывать влияние восточная периферия антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдётся без существенных осадков, температурный фон немного повысится, но всё же температура по-прежнему остается на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Петербурге воздух прогреется до +10..+12, по Ленобласти до +9..+14 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. МЧС накануне предупредило петербуржцев об усилении ветра 18 мая.

В четверг без осадков и станет еще чуть теплее.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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