18 мая на погоду в Петербурге будет оказывать влияние восточная периферия антициклона

Температура по-прежнему остается на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

В среду, 18 мая, на метеорологические условия в Петербурге будет оказывать влияние восточная периферия антициклона. При облачной с прояснениями погоде обойдётся без существенных осадков, температурный фон немного повысится, но всё же температура по-прежнему остается на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Петербурге воздух прогреется до +10..+12, по Ленобласти до +9..+14 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. МЧС накануне предупредило петербуржцев об усилении ветра 18 мая.

В четверг без осадков и станет еще чуть теплее.

Фото: Piter.tv