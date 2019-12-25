Петербург 18 марта находится в полосе тёплого фронта

В течение дня ожидаются небольшие осадки.

Во вторник Северную столицу с северо-запада на юго-восток будет пересекать облачная гряда тёплого атмосферного фронта. Временами он будет закрывать небо плотной пеленой, вызовет небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящих в дожди, и начнёт процессы повышения температуры. На дорогах и тротуарах местами гололедица, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 18 марта в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -2…+3 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В среду местами пройдёт небольшой дождь и +4…+6 градусов.

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Фото: Piter.tv