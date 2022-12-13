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Погоду в Петербурге 17 января сформирует промежуточный гребень антициклона
Сегодня, 7:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Погоду в Петербурге 17 января сформирует промежуточный гребень антициклона

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Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, лишь ближе к вечеру местами пройдёт небольшой мокрый снег.

Во вторник, 17 января, метеорологические условия в Петербурге сформирует небольшой, промежуточный гребень антициклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, лишь ближе к вечеру местами пройдёт небольшой мокрый снег, на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти −3…+2 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду ожидается мокрый снег с дождем и +2…+4 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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