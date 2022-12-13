В Ленобласти 17 января будет до +2 градусов и мокрый снег

На дорогах местами гололедица.

Во вторник, 17 января, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами пройдёт небольшой мокрый снег, днём в большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха в течении суток -3...+2 градуса. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью и днём будет слабо понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv