В Петербурге 17 ноября будет температура на 2-3 градуса ниже климатической нормы

Температура воздуха в Петербурге -2…-4 градуса.

Метеорологические условия в Северной столице 17 ноября будет формировать наполненный холодными воздушными массами скандинавский антициклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге -2…-4 градуса, по Ленобласти -1…-6 градусов. Такие значения на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Ветер южный 1-6 м/с.

В субботу ожидается без осадков и -2…-4 градуса.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv