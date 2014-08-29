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В Ленобласти 17 ноября ожидается до -7 градусов
Сегодня, 16:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 17 ноября ожидается до -7 градусов

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Местами ночью до -12.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается переменная облачность, следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 17 ноября местами в регионе пройдёт небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -12, днём -2...-7 градусов.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

В Ленобласти уже очистили от снега почти 3200 километров дорог и обочин.

Фото: pxhere; МЧС

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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