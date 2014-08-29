В Ленобласти 17 ноября ожидается до -7 градусов

Местами ночью до -12.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается переменная облачность, следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 17 ноября местами в регионе пройдёт небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -12, днём -2...-7 градусов.

На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

В Ленобласти уже очистили от снега почти 3200 километров дорог и обочин.

Фото: pxhere; МЧС