В Ленобласти 17 ноября ожидается до -7 градусов

Перед выходными в Ленинградской области ожидается переменная облачность, следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью 17 ноября местами в регионе пройдёт небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -12, днём -2...-7 градусов.
На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
В Ленобласти уже очистили от снега почти 3200 километров дорог и обочин.
Фото: pxhere; МЧС
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