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В Ленобласти очистили от снега почти 3200 километров дорог и обочин
Сегодня, 13:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти очистили от снега почти 3200 километров дорог и обочин

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Муниципальные территории убирают почти 3400 человек и 1262 единицы техники.

Сильные снегопады прошли в восточных районах Ленинградской области – дороги, тротуары, дворы и общественные пространства очищали больше тысячи единиц спецтехники. Об этом рассказали в региональной администрации.

Ленинградские дорожники и коммунальщики за двое суток мокрого снегопада вычистили от снега и наледи почти 3200 километров дорог и обочин. Муниципальные территории убирают почти 3400 человек и 1262 единицы техники.

Как отметили в администрации, в ближайшие три дня сложная погодная обстановка сохранится, местами мороз достигнет -15 градусов.

Также в  Ленобласти из-за снега за двое суток упало 625 деревьев.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: снег, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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