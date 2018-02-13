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В Ленобласти из-за снега за двое суток упало 625 деревьев

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Горячая линия "Ленавтодора" круглосуточно принимает заявки водителей по номеру 8 (812) 660-46-47.

За прошедшие двое суток мокрого снегопада с региональных дорог Ленобласти убрано 625 упавших деревьев. Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

Больше всего деревьев упало на востоке региона – в Подпорожском (173 дерева) и Бокситогорском (91 дерево) районах. 
Дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Горячая линия "Ленавтодора" круглосуточно принимает заявки водителей по номеру 8 (812) 660-46-47.

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Видео: администрация Ленобласти

Теги: деревья, снег
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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