В Петербурге вечером 17 июля пройдут дожди

Днём воздух прогреется до +27…+29 градусов.

Северная столица 17 июля будет ощущать влияние жаркого и сухого тёплого сектора приближающегося с запада атлантического циклона. Ближе к вечеру холодный атмосферный фронт отметится в регионе короткими освежающими дождями, местами переходящими в грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +27…+29 градусов, в Ленинградской области +25…+30 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывистый.

В четверг местами пройдут кратковременные дожди и +22…+24 градуса.

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Фото: Piter.tv