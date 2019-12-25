В Ленобласти 17 июля ожидается до +30 градусов

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидаются жаркая погода и переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью 17 июля ожидается без существенных осадков, в конце дня местами, преимущественно на западе области, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни, грозы. Ветер ночью переменный слабый, днем восточных направлений 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, у водоемов местами до +17, днем +25...+30 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.
Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1); МЧС
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