В Ленобласти 17 июля ожидается до +30 градусов

В отдельных районах возможны ливни, грозы.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидаются жаркая погода и переменная облачность. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 17 июля ожидается без существенных осадков, в конце дня местами, преимущественно на западе области, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни, грозы. Ветер ночью переменный слабый, днем восточных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +10...+15 градусов, у водоемов местами до +17, днем +25...+30 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1); МЧС