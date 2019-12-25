В Петербурге 17 августа погоду сформирует холодный атмосферный фронт

Температура воздуха 17 августа в Петербурге +23…+25 градусов.

В четверг синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует холодный атмосферный фронт. Местами он станет причиной кратковременных дождей, на территории области не исключены грозы, что ограничит дневной прогрев. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 17 августа в Петербурге +23…+25 градусов, по Ленобласти +22…+27 градусов, местами до +30. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый.

В пятницу ожидается преимущественно без осадков, днем +20…+22 градуса.

Фото: Piter.tv