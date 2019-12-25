В Ленобласти 17 августа снова ожидается до +30 градусов

Ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями.

В четверг, 17 августа, в Ленинградской области будет по-прежнему жарко. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями. Ночью местами, преимущественно на севере регионе, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днём также в отдельных районах возможны ливни, грозы. Ветер южный, юго-западный, переходящий днем к западному, северо-западному ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, при грозе местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, днём +25...+30 градусов.

Фото: pxhere; МЧС