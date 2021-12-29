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В воскресенье в Петербург пришел теплый атмосферный фронт
Сегодня, 9:04
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В воскресенье в Петербург пришел теплый атмосферный фронт

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Он принес в город оттепель и дожди.

Сегодня, 16 января, в Петербурге выпадут осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Теплый атмосферный фронт принесет в город небольшой снег и дожди. Небо затянет плотными облаками. Столбики термометров покажут 0...+2 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Уже после обеда он усилится, возможны порывы. Кроме того, в Северной столице сегодня будет низкое атмосферное давление - всего 741 мм рт. ст. Дороги покроются льдом.

В Ленобласти термометры за окнами покажут -3...+2 градуса. Синоптики обещают мокрый снег и оттепель. 

Фото: Pexels

Теги: леус, погода, природа, тёплый фронт, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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