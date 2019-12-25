В Петербурге 16 октября ожидается облачная с прояснениями погода

Вечером пройдут дожди.

Большую часть сегодняшнего дня Северная столица будет ощущать влияние гребня антициклона с запада, и только вечером регион заденет полоса тёплого атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода, вечером местами пройдут небольшие дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 16 октября в Петербурге +8…+10 градусов, в Ленинградской области +6…+11 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.

В четверг ожидается без осадков и +10…+12 градусов.

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Фото: Piter.tv