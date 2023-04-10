Петербург 16 июня находится на периферии антициклона

Температура воздуха в понедельник в Петербурге +22…+24 градуса.

Погоду 16 июня в Северной столице продолжит формировать гребень антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, в городе обойдётся без осадков, а на территории области местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон вновь немного превысит норму. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в понедельник в Петербурге +22…+24 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Во вторник ожидаются небольшие дожди, ночью +13…+15 градусов, днём +19…+21 градус.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги первой декады июня. В частности, средняя температура воздуха составила +15,2 градусов, и это немного выше нормы.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv