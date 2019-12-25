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В Петербурге 16 августа ожидается до +27 градусов
Сегодня, 7:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 16 августа ожидается до +27 градусов

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Небольшие дожди пройдут лишь вечером.

Перед выходными синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует передняя часть циклона, выходящего на север Скандинавии. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, а небольшие дожди пройдут лишь вечером. Температурный фон продолжит расти и показания термометров на 3-4 градуса превысят рамки климата.  Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 16 августа в Петербурге +25…+27 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер южный 4-9 м/с.

В субботу ожидаются кратковременные дожди и +21…+23 градуса.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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