В Ленобласти 16 августа ожидается до +27 градусов

Во второй половине дня на западе региона местами пройдёт кратковременный дождь.

В Ленинградской области перед выходными ожидается облачная с прояснениями, но тёплая погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 16 августа ожидается без существенных осадков, во второй половине дня на западе местами пройдёт кратковременный дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер юго-западный, южный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью на западе +10...+15 градусов, на востоке +5...+10, днем +22...+27 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС