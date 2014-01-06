  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 16 августа ожидается до +30 градусов и грозы
Сегодня, 8:01
147
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 16 августа ожидается до +30 градусов и грозы

0 0

Ветер южный 4-9 м/с, при грозе порывистый.

В среду, 16 августа, Северная столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, с центром над Скандинавией. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы, заявил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +28…+30 градусов, по Ленобласти +26…+31 градус. Ветер южный 4-9 м/с, при грозе порывистый.

В четверг местами пройдёт кратковременный дождь, гроза, днём +24…+26 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии