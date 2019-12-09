В Ленобласти 16 августа ожидается до +30 градусов

В отдельных районах гроза.

В Ленинградской области в середине недели, несмотря на переменную облачность, будет довольно жаркая погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 16 августа ожидается без осадков, утром и днём местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный, южный ночью 2-5 м/с, днём 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +11...+16 градусов, местами до +9, днём +25...+30 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС