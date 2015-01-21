Петербург 15 ноября находится на периферии антициклона

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса.

На погоду в Северной столице 15 ноября будет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона, соседство с Ладогой также внесёт свой вклад в метеоусловия. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе преимущественно облачно, пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица.Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -2…+3 градуса. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В четверг ожидается без существенных осадков и -1…-3 градуса.

Фото: Piter.tv