  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург 15 ноября находится на периферии антициклона
Сегодня, 8:02
127
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 15 ноября находится на периферии антициклона

0 0

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса.

На погоду в Северной столице 15 ноября будет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона, соседство с Ладогой также внесёт свой вклад в метеоусловия. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В регионе преимущественно облачно, пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица.Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -2…+3 градуса. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В четверг ожидается без существенных осадков и -1…-3 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии