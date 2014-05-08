В Ленобласти 15 ноября возможно налипание мокрого снега

Температура воздуха в течение суток -4...+1 градуса.

В середине недели в Ленинградской области ожидается пасмурная погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов региона 15 ноября пройдёт небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман, местами – налипание мокрого снега. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток -4...+1 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Фото: unsplash; МЧС