В Ленобласти 15 ноября возможно налипание мокрого снега

В середине недели в Ленинградской области ожидается пасмурная погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В большинстве районов региона 15 ноября пройдёт небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман, местами – налипание мокрого снега. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха в течение суток -4...+1 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
Фото: unsplash; МЧС
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