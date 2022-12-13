В Петербурге 15 марта ожидаются дожди и похолодание

Температура воздуха 15 марта в Петербурге +4…+6 градусов.

В среду погода в Петербурге будет определяться влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Будет облачно, пройдут кратковременные дожди. Поступление тёплого воздуха ослабеет и столбики термометров пойдут вниз. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 15 марта в Петербурге +4…+6 градусов, по Ленобласти +2…+7 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг ожидается без осадков, ночью небольшой морозец, днем +2…+4 градуса.

Фото: Piter.tv