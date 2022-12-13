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В Ленобласти 15 марта ожидается дождь и до +8 градусов
Сегодня, 13:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 15 марта ожидается дождь и до +8 градусов

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На дорогах местами гололедица, талый снег.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области, в среду, 15 марта, ожидается облачная с прояснениями погода. 

Ночью и днём в регионе пройдёт дождь, местами небольшой, в конце дня в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8 градусов. На дорогах местами гололедица, талый снег. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее на Piter.tv: Тёплая погода в Петербурге сохранится в течение предстоящих суток.

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: март, мчс, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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