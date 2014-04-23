В середине недели дневная температура в Ленобласти достигнет +18 градусов

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду в Ленинградской области ожидается облачная погода. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем в некоторых районах региона пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет восточного и северо-восточного направления, его скорость составит 2–7 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов, а в некоторых местах опустится до -2 градусов. Днем станет значительно теплее: столбики термометров поднимутся до +13…+18 градусов.

В МЧС также сообщили, что в течение дня атмосферное давление будет понижаться.

