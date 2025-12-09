Вторник в Петербурге пройдет без осадков, погода будет теплее климатической нормы

Днем температура составит +14…+16 градусов, в Ленинградской области — +12…+17 градусов.

Сегодня в городе на Неве установится комфортная погода благодаря влиянию барического гребня. Ожидается переменная облачность, при этом существенных осадков не предвидится. Облака будут достаточно редкими, что позволит солнцу хорошо прогревать воздух. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет понемногу снижаться, оставаясь повышенным — около 772 мм рт. ст.

Фото: Piter.TV