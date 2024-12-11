В Петербурге 14 января ожидаются дожди и весеннее тепло

Температура воздуха превысит климатические рамки на 5-6 градусов.

Во вторник Северная столица будет ощущать влияние тёплого сектора циклонического вихря, центр которого в середине дня окажется над акваторией Белого моря. Небо над регионом продолжат закрывать плотные облака, пройдут дожди, местами с мокрым снегом, а температура воздуха превысит климатические рамки на 5-6 градусов.

По данным синоптиков "Фобос", 14 января температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

В среду ожидается без существенных осадков, гололедица и около 0.

Ранее стало известно, что продолжительная оттепель сохранится вплоть до выходных, а на Крещение морозов не ожидается.

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Фото: Piter.tv